Si vive una volta sola: il backstage del film di Carlo Verdone dalla Puglia con amore

Immagini e interviste dal set della commedia corale con lo stesso Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.

Si vive una volta sola è il ventisettesimo film di Carlo Verdone, che dal 1980 ad oggi, e cioè dal mitico Un sacco bello con i suoi molti personaggi, racconta il nostro paese e i sui abitanti, che con gli anni sono cambiati negli usi e costumi e nell'indole. I quattro protagonisti della nuova commedia del regista romano formano un'infallibile equipe medica che ha curato perfino il Santo Padre. A capo del gruppo è il chirurgo Umberto Gastaldi. Gli altri sono il suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), la strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e l'anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo). Bravissimi su lavoro, hanno tutti una vita privata o familiare più o meno disgraziata e conservano un lato infantile che viene fuori con prepotenza in una serie di incredibili scherzi ai danni di Amedeo, che è il più ingenuo e puro della combriccola.

Si vive una volta sola segna l'abbandono da parte di Verdone delle storie a due e il ritorno a location che non sono Roma. Una buona parte del film è stata infatti girata in Salento, dove i personaggi si recano per un viaggio che sembra di piacere ma in realtà non lo è. Le riprese sono state per tutti gli interpreti e per il regista un momento particolarmente piacevole, come si vede in questo backstage.

Si vive una volta sola è il frutto di una nuova collaborazione, in sede di sceneggiatura, fra Carlo Verdone e Giovanni Veronesi, che avevano scritto insieme il copione di C'era un cinese in coma e che hanno incluso nel team creativo anche Pasquale Plastino. L'uscita in sala è fissata per il 27 febbraio con Filmauro e Vision Distribution.