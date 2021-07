Shyamalan, dalle mura di casa alla spiaggia: un video invita a godersi "la vacanza" di Old

News Cinema

Dagli spazi claustrofobici di alcuni dei suoi precedenti film, Shyamalan porta il mistero su un'idilliaca spiaggia con il suo ultimo film Old, in arrivo nei cinema il 21 luglio.

Ispirato alla graphic novel francese intitolata Château de Sable (Castello di sabbia) dello scrittore francese Pierre Oscar Lévy e dell'illustratore svizzero Frederik Peeters, l'ultimo film di M. Night Shyamalan non certo meno misterioso dei suoi precedenti. La storia racconta di un gruppo di persone che per motivi diversi si trova su una spiaggia idilliaca, quando il cadavere di una donna si avvicina a riva galleggiando. In quel luogo in apparenza meraviglioso c'è qualcosa di sinistro, perché sembra che tutti stiano invecchiando precocemente. Old si avvale di un interessante cast formato dai seguenti attori: Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz e Emun Elliott. Girato nella Repubblica Dominicana, il film uscirà al cinema nelle sale italiane il 21 luglio.

Qui sotto potete vedere un video speciale che invita a "prendersi una vacanza al cinema" andando sulla spiaggia di Old, dopo essere stati intrappolati tra le mura di casa di alcuni dei film precedenti di Shyamalan come Split e The Visit. Più in basso, il trailer del film.



Old: Prendersi una vacanza al cinema - HD