Shriver: una commedia con Michael Shannon, Kate Hudson e Don Johnson

Una commedia dal cast pronto e variamente assortito, Shriver è ambientata nel mondo universitario e presto ripartirà la produzione dopo la pandemia, con Michael Shannon, Kare Hudson, Don Johnson e Zack Braff.

Mentre i numeri della pandemia non è che siano così incoraggianti negli USA, ripartono le produzioni che prima della sosta erano più o meno pronte a passare sul set. È il caso anche della commedia Shriver, che ne ha approfittato per completare il suo cast. Oltre a Zack Braff, sono stati ora annunciati nomi del calibro di Michael Shannon, Kate Hudson e Don Johnson, in forte risalita dopo il successo di Cena con delitto - Knives Out.

Michael Maren dirigerà la sua stessa sceneggiatura, adattamento di un romanzo omonimo di Chris Belden, inedito da noi. Shriver è ambientato in un piccolo college marginale che brama da tempo il grande salto nella considerazione del mondo letterario nazionale. La svolta sembrerebbe arrivare quando credono di aver identificato Shriver, un famoso scrittore che vive da recluso assoluto da vent’anni. Ma presto scoprono che si tratta solo di un omonimo, che per di più non ha mai letto un libro in vita sua e confonde in maniera preoccupante la realtà dalla sua immaginazione.

Nonostante questo accetta l’invito al festival letterario del college, e a quel punto ci sarà un incontro fra due Shriver.