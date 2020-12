Shrek entra nel National Film Registry degli Stati Uniti, preservato dallo Stato!

News Cinema

Anche il simpatico orco verde è entrato nella prestigiosa selezione dei migliori film americani di tutti i tempi, preservato dallo Stato che ne assicura diffusione e conservazione nel tempo.

Nel mondo dell'animazione qualche giorno fa è successa una bella cosa: Shrek (2001) della DreamWorks Animation è stato inserito nel National Film Registry, durante la consueta tornata annuale dell'iniziativa gestita dal National Film Preservation Board degli Stati Uniti. Cosa significa? Il National Film Registry sin dal 1988 si propone di selezionare i film che nel corso del tempo hanno caratterizzato la cultura americana, in patria e nel mondo: nel concreto, assicurano che queste opere siano preservate nella loro interezza, sempre presenti sui canali che permettano di usufruirne ed eventualmente restaurate. Se vi interessa, ecco la completa lista dei film preservati nel National Film Registry. Qui in basso trovate la motivazione con cui Shrek è stato accolto tra i capolavori del cinema statunitense.

Shrek, le motivazioni per l'ammissione nel National Film Registry

Ogni volta che un film, uscito da almeno dieci anni, viene inserito nel National Film Registry, viene doverosamente pubblicata una motivazione che spiega il ragionamento del National Film Preservation Board per la conservazione. Ecco la motivazione per Shrek, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, vincitore del premio Oscar come miglior film animato e all'epoca un incasso da 488 milioni di dollari per 60 di costo.

Anche per gli standard della DreamWorks, il fascino e la magia di Shrek continuano a essere straordinari dopo la sua uscita quasi vent'anni fa, e il suo potere non si è affievolito negli anni successivi. Con la sua storia su un orco dalla pelle verdastra e amante della solitudine, che si imbarca per una nobile impresa, al fianco del suo nuovo amico, un amabile ciuchino, il film riesce a essere allo stesso tempo una presa in giro degli stereotipi delle fiabe ma anche un affettuoso omaggio ad esse. Divertente e con un impatto emotivo tale da essere apprezzato sia dai bambini sia dai loro genitori, Shrek fu un grande successo all'uscita ed è stato seguito da tre sequel altrettanto capaci di stregare, uno special natalizio per la tv e un adattamento per Broadway. Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz ne sono stati i protagonisti al doppiaggio.