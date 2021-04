News Cinema

Shout It Out Loud, film biografico sui Kiss, arriverà su Netflix

Daniela Catelli di 22 aprile 2021

Diretto da Joachim Rønning, regista di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, Shout It Out Loud, film biografico autorizzato sulla band di Gene Simmons e Paul Stanley, i Kiss, è stato acquistato da Netflix ed entrerà presto in produzione.