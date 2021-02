Shorta - Enforcement: un trailer (anzi, due) dell'esposivo thriller d'azione danese

News Cinema

Due poliziotti di ronda in un quartiere tosto di Copenhagen quando arriva la notizia della morte un ragazzo 19enne che era stato fermato in precedenza, e devono uscire vivi da lì quando scoppia la rivolta. Presentato in prima mondiale alla Settimana della Critica di Venezia 2020, è stato presentato anche a Rotterdam e si avvia a uscire negli USA.

Lo scorso settembre, al Festival di Venezia, è stato presentato in prima mondiale nel programma della Settimana della Critica un thriller d'azione danese intitolato Shorta, che ha fatto molto parlare di sé. Dopo la SIC e Venezia, Shorta ha fatto il giro dei festival di tutto il mondo, presentato a Toronto, Zurigo, Varsavia, Busan, Tessalonicco, Stoccolma, Rottererda e Glasgow, solo per citarne alcuni. E ora, dopo essere uscito da mesi in patria, sta per debuttare nelle sale norvegesi e perfino in quelle degli Stati Uniti.

Negli USA, dove è distribuito da Magnolia Pictures & Magnet Releasing, Shorta (che in arabo vuol dire qualcosa come "sbirri") debutterà con il titolo Enforcement, e in occasione dell'imminente uscita è stato preparato un trailer che vi mostriamo di seguito, assieme a quello visto finora in occasione dei passaggi festivalieri del film.

Opera prima diretta da Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid, Shorta (o Enforcement, se preferite) racconta la storia di due poliziotti di pattuglia in un quartiere molto tosto di Copenhagen, Svalegården (che non esiste realemte). E mentre sono di servizio, arriva dalla radio la notizia che un ragazzo di 19 anni che la polizia aveva arrestato brutalmente il giorno prima, è morto mentre era in custodia. Nel quartiere scoppia la rivolta, e i due agenti devono trovare il modo di uscire da lì. Vivi.

Questo è il trailer di Shorta - Enforcement realizzato per il mercato americano:







Questo è il trailer di Shorta - Enforcement visto finora: