Shiva Baby: trailer e poster del film in arrivo su MUBI

News Cinema

Sarà disponibile dall'11 giugno sulla piattaforma streaming di MUBI, dedicata al cinema d'autore, una caustica commedia degli equivoci che è stata uno dei titoli più sorprendenti del Toronto International Film Festival e del South by Southwest del 2020.

Debutterà l'11 giugno su MUBI, piattaforma streaming globale (ma anche casa di produzione e di distribuzione di film) dedicata al cinema d'autore e di ricerca, Shiva Baby, una caustica commedia degli equivoci che ha rappresentato il debutto registico di Emma Seligman (che lo ha sviluppato a partire da un corto omonimo) ed è stata considerata uno dei titoli più sorprendenti del Toronto International Film Festival e del South by Southwest del 2020.

Ambientato durante una giornata di shiva, la riunione ebraica di amici e familiari in un periodo di lutto, Shiva Baby vede protagonista una ragazza bisessuale alle prese con la tradizione ebraica e con il suo bisogno di indipendenza.

Nel ruolo della protagonista c'è l'emergente Rachel Sennott, attualmente co-protagonista, insieme a Kyra Sedgwick, nella serie ABC Call your Mother.

Nel cast ci sono anche Molly Gordon (Booksmart), Polly Draper (Billions, The Good Wife), Fred Melamed (Wandavision, The Morning Show, A Serious Man) e Dianna Agron (Berlin, I Love You, Glee).

Le musiche sono composte dall’eclettica polistrumentista Ariel Marx (Ted Bundy: Falling For a Killer).

Secondo il comunicato stampa ufficiale di MUBI, Shiva Baby:

è un film audace e moderno, il cinema nella sua forma più sfacciata, esilarante e indimenticabile.

Ecco trailer e poster ufficiali di Shiva Baby: