Shine On - The Forgotten Shining Location: impressioni sul documentario sui set ritrovati di Shining

News Cinema

Disponibile sul canale ufficiale di Stanley Kubrick dal 26 luglio, Shine On - The Forgotten Shining Location è un breve ma toccante e divertente documentario che ci conduce sui resti dei set del film negli Elstree Studios.

E' dedicato alla memoria di Shelley Duvall, da poco scomparsa, il documentario Shine On - The Forgotten Shining Location, che gli eredi di Stanley Kubrick hanno messo a disposizione dal 26 luglio sul canale ufficiale youtube dedicato al grande regista (lo trovate più sotto). 45 anni dopo le riprese di Shining, Katharina Kubrick, la figlia che si occupò delle location, l'art director Leslie Tomkins e il produttore esecutivo e cognato di Kubrick, Jan Harlan, tornano negli Elstree Studios dove venne realizzato durante 51 settimane di estenuanti riprese uno dei film più celebrati della storia del cinema. E anche se i set furono smantellati dopo le riprese, nel 1991 al loro posto fu messo un centro commerciale (oggi per fortuna gli studios sono attivi e operativi e l'anno prossimo festeggiano il secolo di vita) e gli oggetti di scena presero le più varie destinazioni, alcuni degli ambienti dopo quasi mezzo secolo ancora esistono. Camminarci e ricordare con la testa e con il cuore, è per queste guide speciali un'emozione e una gioia che si trasmette anche allo spettatore. A parte le scene di esterni girate dalla seconda unità in Colorado (con quelli dell'Overlook "prestati" dal Colorado Lounge), tutti gli interni, spesso enormi, furono ricostruiti nei teatri di posa vicino a Borehanwood nell'Hertfordshire, dove Kubrick avrebbe preso residenza, sfruttando ogni minimo spazio disponibile.

Shine On - The Forgotten Shining Location o della persistenza della luccicanza

Senza la guida di Katharina Kubrick, Jan Harlan e Leslie Tomkins e l'ausilio delle scene lì girate, forse non riconosceremmo gli ambienti sopravvissuti, ma una volta entrati con loro, la magia si ripete in modo quasi soprannaturale, come si adatta ad un film in cui niente, come dice Harlan, è veramente spiegabile, tutto è finto eppure tutto è iper-realistico, e anche questo è il suo fascino profondo: i fantasmi degli attori si confondono con quelli dell'hotel infestato e fa davvero impressione, se si ama il film, sapere che lì, dove sopravvivono ancora le scaffalature create per la dispensa che diventa la momentanea prigione di Jack, Kubrick si è sdraiato per riprendere dal basso Jack Nicholson in una delle scene più giustamente celebri, che a quel tavolo di cucina Scatman Crothers e il piccolo Danny Lloyd hanno dovuto ripetere la loro conversazione per quasi 150 volte, perché l'attore non ricordava le battute, che quello su cui Jack scriveva il suo proverbio all'infinito è ora il tavolo da pranzo della moglie di Kubrick, Christiane, e che miracolosamente la scena in cui Shelley Duvall risponde terrorizzata e piangente a Jack rinchiuso nella dispensa è stata un rarissimo caso di "buona la prima". Le nostre guide speciali in questo territorio di fantasmi ci raccontano divertenti aneddoti, parlano di un'atmosfera rilassata sul set, nonostante la difficoltà e la lunghezza della lavorazione. Fa tenerezza sentire Katharina Kubrick riferirsi al padre chiamandolo sempre per nome, con un affetto e un'ammirazione per lui che traspare anche nella scelta di non dire "mio padre". Sono tantissime le cose che colpiscono in questo viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio di quasi mezzo secolo, che purtroppo dura solo 25 minuti. Come dice giustamente Michael Sheen, che è la voce narrante del documentario, lo shining continua a risplendere lì dentro, e in tutti noi, intrappolati in un labirinto creato dal puro genio umano e scomparso come per il trucco di un illusionista con tutti i suoi oggetti, vissuti, usati e magari distrutti (o sopravvissuti, come la vasca da bagno verde in casa Harlan), perché monetizzare su un capolavoro sarebbe stato un peccato mortale. Anche per questo Shining è un film che vivrà sempre dentro di noi e ogni volta che lo vediamo abbiamo l'impressione, come Jack, di essere sempre stati lì, mentre l'orchestra suonava "Midnight, The Stars and You".