Shin Godzilla: vuoi degli inviti omaggio per l'evento speciale al cinema il 3, 4 e 5 luglio?

Tokyo è attaccata da un mostro misterioso arrivato dal mare. Le autorità non sanno come affrontare la situazione e chiamano gli americani, che propongono di nuclearizzare la creatura. Parte così una corsa contro il tempo per evitare il bombardamento sulla città…

Shin Godzilla, il film, campione d’incassi in Giappone e reduce dal successo alla 40ma edizione dei Japan Academy Prize Awards, i cosiddetti Oscar Giapponesi (con sette premi tra cui miglior film e miglior regia), segna il ritorno del mostro più famoso di sempre nel suo paese natale.



Il film di Hideaki Anno e Shinji Higuchi arriva finalmente nei cinema italiani nelle sale del circuito Stardust come evento speciale per soli tre giorni - il 3, 4 e 5 luglio - grazie alla collaborazione con Dynit e Minerva Pictures.