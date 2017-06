Shin Godzilla: il 3, 4 e 5 luglio il film osannato in Giappone sarà nelle sale del circuito Stardust - Nuovo trailer italiano

L'America si sarà pure data da fare, ma non è che in Giappone sono rimasti a guardare. D'altronde, Godzilla è pur sempre roba loro, checché se ne pensi del film diretto da Gareth Edwards nel 2014.

E allora, ecco che in risposta al Godzilla della Legendary, che verrà riproposto presto in sequel e cross-over, dal paese del Sol Levante arriva un film che vuole mettere le cose in chiaro fin dal titolo: Shin Godzilla, che poi vorrebbe dire "Vero Godzilla", o "Dio Godzilla".

Capito, no? Voi americani giocate pure con i pupazzetti dgitali, il lucertolone nucleare quello vero lo gestiamo e lo raccontiamo noi.

A differenza dei tanti film della Toho che hanno fatto seguito al film dal quale tutto è iniziato, quello diretto del 1954 da Ishirō Honda, Shin Godzilla non è un sequel: è quello che oggi viene definito (complice anche il disastro di Fukishima) un reboot, un riavvio, un nuovo inizio della stessa storia con lo stesso iconico protagonista.

A dirigerlo ci sono Hideaki Anno e Shinji Higuchi, che hanno già lavorato insieme all'anime Neon Genesis Evangelion, e che hanno puntato tutto su effetti speciali definiti "ibridi", e giù utilizzati da Higuchi in un suo precedente film, Attack on Titan: ovvero elaborazioni in computer grafica a partire da tradizionali effetti prostetici del tutto analogici.

Un trailer italiano esclusivo di Shine Godzilla:



Uscito in patria nell'ottobre nel 2016 - ottenendo uno straordinario successo di pubblico e di critica, diventando il campione d'incassi di quell'anno con oltre 76 milioni di dollari e trionfando ai Japan Academy Prize, gli Oscar giapponesi, con sette premi su undici nomination, compresi quelli come miglior film e miglior regia - Shin Godzilla si prepara a debuttare nei nostri cinema come evento speciale: sarà infatti nelle sale del circuito Stardust come evento spciale per soli tre giorni - il 3, 4 e 5 luglio - grazie alla collaborazione con Dynit e Minerva Pictures.

Per conoscere l'elenco delle sale del circuito Stardust che proietteranno il film, basta visitare il sito internet dell'evento Shin Godzilla.