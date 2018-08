Shia LaBeouf tatuato e maledetto nella prima foto di The Tax Collector

E’ ricoperto di tatuaggi, muscoloso ma non pompatissimo e decisamente minaccioso Shia LaBeouf nella prima immagine in circolazione di The Tax Collector. A condividerla con il popolo della rete è il regista del film David Ayer, che l'ha postata su Twitter. Il film segna la seconda collaborazione fra l'autore di Suicide Squad e l'attore dopo il war movie Fury, in cui Shia era il cannoniere Boyd Swan detto "Bibbia", personaggio assai più docile di quello toccato in sorte al nostro in questo crime movie la cui trama è avvolta nel mistero.

Nella foto pubblicata da Ayer si vede la scritta "creeper" (persona losca, inquietante) sullo stomaco di Shia LaBoeuf, il che ci avverte quanto sia malvagio o comunque pericoloso il protagonista del film, che certamente nel riscuotere le tasse usa le maniere forti. The Tax Collector è attualmente in lavorazione ed è interpretato anche da Bobby Soto, George Lopez, Lana Parrilla e Chelsea Rendon.