News Cinema

Shia LaBeouf e Margaret Qualley nudi in un video musicale

La redazione di Comingsoon.it di 27 ottobre 2020

Si tratta del videoclip di "Love Me Like You Hate Me" brano di Rainsford, nome d'arte del fratello dell'attrice Rainey Qualley. Il video è stato diretto da Natasha Braier, direttrice della fotografia del film autobiografico scritto e interpretato da LaBeouf, Honey Boy.