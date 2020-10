Shia LaBeouf di nuovo nei guai per... furto di cappello

News Cinema

Di nuovo nei guai con la giustizia Shia LaBeouf, talentuoso attore che non ha ancora imparato a tenere a freno i suoi impulsi, denunciato dopo una rissa avvenuta a giugno.

Oltre che a stimarlo molto come attore (a proposito, se non l'avete visto provate a recuperare In viaggio verso un sogno), Shia LaBeouf ci ha sempre fatto simpatia. Nelle sue performance artistiche e nelle sue occasionali intemperanze si intuisce una personalità sensibile e intelligente che non è ancora riuscita a tenere sotto controllo i suoi impulsi. Ha provato ad esorcizzare i suoi demoni nell'autobiografico Honey Boy, ma a quanto pare c'è ancora del lavoro da fare.

LaBeouf è stato infatti di nuovo denunciato il 24 settembre per un reato minore, come riporta Hollywood Reporter, per un episodio accaduto il 12 giugno. A quanto pare secondo il querelante - tale Tyler Murphy - l'attore è stato coinvolto in una rissa con lui e... gli ha rubato il cappello. Questa l'accusa, che fa un po' sorridere. Viene da pensare - anche a causa dei 3 mesi trascorsi dal fatto - che si sia trattato di una piccola baruffa e che l'uomo a cui LaBeouf ha tolto il copricapo si sia fatto vivo solo quando ha capito con chi aveva litigato.

L'ultimo incidente avuto dall'attore con la giustizia era accaduto nel 2017, quando aveva dovuto sottoporsi a un periodo di riabilitazione dopo aver recato disturbo in un teatro newyorkese dove era entrato ubriaco.