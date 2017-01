Shia LaBeouf arrestato alla sua protesta anti Trump #HeWillNotDivideUs

Delle eccentricità di Shia LaBeouf non parlavamo da un po'. Torniamo a farlo per la sua singolare protesta contro il Presidente Donald Trump con l'hashtag #HeWillNotDivideUS, ovvero "lui non ci dividerà" ma anche "non dividerà gli Stati Uniti", di cui potete vedere un frammento nel video che riportiamo.

Al momento le notizie sono ancora confuse, pare comunque certo che il controverso attore sia stato arrestato a New York ieri, secondo TMZ per aver aggredito qualcuno intervenuto, durante la protesta in diretta streaming, con un commento che l'ha fatto infuriare.

Un account Twitter, Unofficial He Will Not Divide US, sostiene che il fatto è accaduto quando un uomo ha avvicinato LaBeouf gridando "Hitler non ha sbagliato niente", vendendo spintonato dall'attore. L'unica cosa certa al momento è che Shia LaBeouf è stato portato via in manette. Aspettiamo gli sviluppi della situazione.