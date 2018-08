Sherlock Holmes 3: una piccola anticipazione sulla trama da Jude Law

Sappiamo che Sherlock Holmes 3 con Robert Downey Jr. sarà realtà il 25 dicembre del 2020. Alla ricerca di notizie di prima mano, un giornalista di Entertainment Weekly ha chiesto a Jude Law, alias John Watson nella serie avviata da Guy Ritchie, se potesse rivelare qualcosa dei piani per l'atteso terzo capitolo, per il quale il nome di Ritchie alla regia non è nemmeno confermato. Concentrato sulla promozione di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nel quale interpreta il giovane Albus Silente, Law ha abbassato la guardia quanto basta.

“Vogliamo mandare avanti la storia. Come sempre, l'essenza della storia è il loro dipendere l'uno dall'altro. Siccome sono passati diversi anni da quando li abbiamo visti l'ultima volta, giocheremo sul fatto che nemmeno loro si sono visti per molto tempo."

Di più non ci è dato sapere, ma è verosimile che in tempi non troppo lunghi altro sia rivelato. Un arrivo in sala nel 2020 presuppone riprese nel 2019: manca poco. Prima rivedremo Jude Law in The New Pope di Paolo Sorrentino e in Captain Marvel.