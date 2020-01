Sherlock Holmes 3, tutto quello che sappiamo del film con Robert Downey Jr. e Jude Law

News Cinema

Quando uscirà? Chi lo realizzerà? Alla fine si farà sul serio?

Sherlock Holmes 3 con Robert Downey Jr. e Jude Law nei panni di Holmes & Watson continua a essere molto atteso dai fan, ma la Warner Bros nel corso degli anni ha rimandato il progetto più volte. Il primo Sherlock Holmes (2009) incassò nel mondo 524 milioni di dollari per 90 di budget, mentre il secondo Sherlock Holmes: Gioco di ombre (2011) portò a casa 543 milioni per 125 di costo. Diciamo che non erano cifre paragonabili a quelle rastrellate dalla concorrente Disney, ma non si trattava nemmeno di flop, anzi. Un terzo capitolo sarebbe d'obbligo e pare che stia sul serio per arrivare, specialmente ora che Robert Downey Jr. si è liberato degli impegni di Tony Stark per la Marvel.

Sherlock Holmes 3: qual è la data d'uscita del film con Robert Downey Jr.

Nel primo annuncio ufficiale, arrivato nel maggio 2018, si parlò del dicembre 2020, ma a marzo del 2019 la Warner Bros ha cambiato idea, spostando il progetto in avanti di un anno: la data ufficiale dell'uscita americana è, salvo ulteriori smentite, 22 dicembre 2021. Si tratta comunque, scetticismi a parte, appunto di una data nero su bianco, che potrebbe non corrispondere a quella italiana ma che arriva da una fonte legittima. Vogliamo quindi crederci. Sherlock Holmes 3 era in odore di uscita già per il 2017 e un'altra volta ancora nel 2019, per cui comprenderete la ragione di una certa freddezza da parte nostra. Se venisse rispettata la data del 2021, saranno trascorsi ben dieci anni tra Gioco di ombre e il terzo atto. Notevole.

Sherlock Holmes 3: chi sarà il regista?

Il talento iperdinamico di Guy Ritchie ha portato i primi due lungometraggi al successo, ma ormai è chiaro che Ritchie non tornerà nel mondo di sir Arthur Conan Doyle. Il producer Lionel Wigram, dopo una lunga fase di evasività, ha confermato nel luglio 2019 che dietro alla macchina da presa si siederà Dexter Fletcher, il regista di Bohemian Rhapsody e Rocketman. Al momento non si capisce se Ritchie fornirà almeno un qualche tipo di consulenza, magari in qualità di executive producer (un ruolo tipico in questi casi). La concomitanza dell'annuncio del nuovo regista con quello di 21 milioni di dollari di tax credit concessi ufficialmente alla produzione dallo stato della California, rende il progetto concreto come non è mai stato.



Sherlock Holmes 3, chi lo scrive?

Tra il 2011 e il 2013 si è già cominciato a scrivere questo terzo capitolo, senza impegno, ma con l'intenzione di sondare il terreno per un progetto che, stando a quel che disse Jude Law nel 2013, volevano "migliore degli altri due, assicurandoci che sia più intelligente e furbo, ma simile. E' un processo lungo." Ad avviare questo processo ci fu lo sceneggiatore Drew Pearce, poi sostituito da Justin Haythe.

Tra il 2014 e il 2016 praticamente tutte le parti in causa hanno fatto melina, se dovessimo adottare un gergo calcistico: Robert Downey Jr. e Susan (sua moglie e socia), Jude Law, Lionel Wigram e il coproducer confermato, il veterano Joel Silver. Nel 2016 hanno iniziato a ipotizzare riprese per la fine dell'anno, mentre nel frattempo il copione passava alle cure di James Coyne.

Nell'ottobre del 2016 la Warner Bros e il Team Downey avevano però cambiato idea ancora, mettendo l'ideazione del film nelle mani di uno story team composto da scrittori come Gary Whitta, Nicole Perlman, Justin Malen, Geneva Robertson-Dworet, Kieran Fitzgerald. L'ultimo sceneggiatore assegnato al progetto risulta essere Chris Brancato, rivelato nel maggio 2018. Sarà ancora lui?

Sherlock Holmes 3: la trama

Con certezza, nessuno ancora la sa. Delle voci sostengono che la storia vedrà Sherlock e John nel selvaggio West, in un contesto diverso, a vedersela con un nefasto personaggio corrotto, l'industriale Cornelius Guest. La Warner Bros inoltre avrebbe spinto autori e interpreti principali a firmare anche per un altro film, un quarto capitolo, abbracciando quindi come al solito la serializzazione estesa e pianificata senza la quale Hollywood oggigiorno non si muove. Attendiamo inoltre una conferma per l'inizio delle riprese, immaginando che possano iniziare in tarda primavera o estate: se veramente iniziassero a gennaio 2020, come si era ipotizzato, dovremmo già saperlo.

Sherlock Holmes 3, il cast: chi tornerà? Chi ci sarà?

A parte Downey Jr. e Law, si vocifera che il Moriarty di Jared Harris possa avere anche un ruolo nella nuova storia, ipotizzando quindi che sia anch'egli sopravvissuto al finale di Gioco di ombre. Come scrivevamo prima, tuttavia, il villain vero e proprio dovrebbe essere il citato Guest, per il quale si starebbe corteggiando Oscar Isaac. Rimanendo in ambito nuova trilogia di Star Wars, sembrerebbe che Daisy Ridley sia l'attrice più gettonata per vestire i panni di Sidney, ufficialmente reporter per il San Francisco Herald, ma in realtà agente in incognito. Nulla di tutto questo è confermato.