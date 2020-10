Sherlock Holmes 3, lo stato del sequel con Robert Downey Jr.: cosa succede a Hollywood?

News Cinema

Lo stato attuale dello Sherlock Holmes 3 con Robert Downey Jr. e Jude Law riflette i dubbi e i problemi di Hollywood in questo difficile periodo.

Che fine ha fatto lo Sherlock Holmes 3 con Robert Downey Jr. e Jude Law, atteso dai fan della saga inaugurata da Guy Ritchie? Il podcast Celebrity Catch Up l'ha domandato a Dexter Fletcher, che oltre ad aver diretto il successo planetario di Bohemian Rhapsody, è anche il designato regista di questo terzo capitolo (Ritchie infatti si è riservato il ruolo di executive producer). Per ora non ci sono buone notizie, ecco le sue parole. Leggi anche Sherlock Holmes 3: uscita, storia e cast del film con Robert Downey Jr. e Jude Law

In questo momento è sospeso, fintanto che diventa chiara la situazione del mondo e cosa succederà. Lo stesso vale per un film da Il Santo. Procedo su tutti e due i progetti, fa parte della sfida.

Nel corso degli anni ogni notizia relativa a Sherlock Holmes 3 è stata, potremmo dire, "timida": in parte era comprensibile a causa dell'impegno prolungato di Downey Jr. sul fronte Marvel, in parte la Warner Bros. è stata reticente nel mettere in cantiere questo sequel, pur richiesto a gran voce. Forse Robert è diventato troppo costoso per gli incassi solidi ma non esplosivi (sui 500 milioni di dollari) di Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes: Gioco di ombre (2011)? E se dietro quella "situazione del mondo" non si celasse la tentazione di spostare il progetto come originale streaming su HBO Max? Di questi tempi non ci stupirebbe, e Sherlock Holmes 3 sarebbe un volano eccezionale per il servizio, in previsione di una sua espansione.