She Dies Tomorrow: il trailer dell’horror in cui domani potremmo essere tutti morti

L'attrice Amy Seimetz, che è stata Rachel Creed nell'ultimo Pet Sematary, dirige un horror apocalittico in cui la tensione e il terrore crescono fotogramma dopo fotogramma.

L'estate, anche con il Coronavirus, è tempo di horror e di trailer di horror. Oggi ne è arrivato uno strapauroso che non racconta di diavoli, mostri o serial killer, ma della concreta possibilità che il mondo sia arrivato al capolinea. She Dies Tomorrow narra infatti di una ragazza di nome Amy che all'improvviso, senza essere malata o in pericolo, si convince che l'indomani morirà. Preoccupatissima, si sfoga con gli amici, che si lasciano contagiare dall'ansia della giovane donna e cominciano a pensare che toccherà loro lo stesso infausto destino. Un po’ horror e un po’ apocalittico dunque, She Dies Tomorrow porta la firma dell'attrice (e regista) Amy Seimetz, che ricordiamo per esempio nel nuovo Pet Sematary, nel quale era Rachel Creed. La protagonista del film è Kate Lyn Sheil (la Lisa Williams di House of Cards) e gli altri interpreti sono Jane Adams, Kentucker Audley e Chris Messina.

She Dies Tomorrow: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

She Dies Tomorrow dovrebbe arrivare nelle sale americane il 31 luglio in un numero limitato di sale, per poi uscire on demand il 7 agosto. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Dopo essersi alzata con la convinzione che morirà l’indomani, Amy vede la sua vita ordinata andare a rotoli. Mentre la sua delirante certezza di morire comincia a contagiare le persone intorno a lei, Amy e i suoi amici precipitano in una spirale di isteria che li conduce rapidamente alla follia.