Shazam! e Birds of Prey, in 4K con cover da collezione di Jim Lee e Joëlle Jones

Shazam! e Birds of Prey dall'11 febbraio saranno disponibili in edizione limitata da collezione Ultra HD 4K, con cover eseguite da artisti DC come Jim Lee e Joëlle Jones.

Interesseranno sicuramente i collezionisti, soprattutto gli appassionati DC Comics, due nuove edizioni in Ultra HD 4K Steelbook di Shazam! e Birds of Prey: queste versioni a tiratura limitata dei due lungometraggi, denominate "Comic Art Steelbook", presentano cover realizzate rispettivamente da Jim Lee e Joëlle Jones. Pur senza mai impensierire gli incassi dei concorrenti Marvel Studios, entrambi i film si sono difesi al boxoffice: Shazam! ha incassato nel mondo 366 milioni di dollari su 100 di budget (dando origine a un sequel in arrivo nel 2023), mentre Birds of Prey si è assestato sui 200 (per un costo sugli 80, al momento non si parla di proseguire). Acquista su Amazon Shazam! versione Comic Art Steelbook Acquista su Amazon Birds of Prey versione Comic Art Steelbook

Shazam! e Birds of Prey in Ultra HD 4K Steelbook a edizione limitata: chi sono gli autori delle cover

La nuova cover per Shazam! in Ultra HD 4K in edizione Comic Art Steelbook è un lavoro di Jim Lee: si tratta di un fumettista coreano, classe 1964, che ha iniziato la sua carriera prima in Marvel nel 1987, lavorando soprattutto sugli X-Men, per poi mettersi in proprio cofondando la Image Comics e creando il suo Wildcats. Ritorna alla Marvel per poco, dal 1996 al 1998, prima di vendere la Image Comics alla DC e cominciare per quest'ultima un impegno duraturo soprattutto su Batman e la Justice League.

Joëlle Jones invece, illustratrice della nuova cover di Birds of Prey, è un'artista classe 1980 dell'Idaho. Debutta nei fumetti intorno al 2004-2006, collaborando a Fables della Dark Horse. Fino al 2016 ha lavorato spesso, per miniserie e graphic novel, con lo sceneggiatore Jamie S. Rich e la Oni Press (con punte brevi alla Marvel). Dal luglio 2016 si è stabilmente trasferita presso la DC Comics, dove ha dato i suoi contributi grafici alla nuova serie di Batman per la collana DC Rebirth, per poi nel 2018 lanciare una sua versione di Catwoman.