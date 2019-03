Shazam!: ancora azione e risate nel fresco trailer del supereroe DC Comics

Arriva un nuovo trailer per Shazam! della DC Comics, il supereroe che ha avuto un periodo d'oro nei fumetti degli anni 40 vendendo anche più degli albi di Superman. All'epoca era noto come Captain Marvel (e non ha nulla a che vedere con il film Marvel), ma quando la DC lo acquistò negli anni 70 venne rinominato Shazam. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 aprile (due giorni prima degli USA) e queste nuove immagini alimentano la curiosità su questa strada della commedia intrapresa da Warner Bros e DC Comics con il filone dei propri supereroi. Aquaman ha fatto faville al box office e già è stato confermato un sequel. La speranza dei produttori è che il mix di azione e commedia possa dare i suoi frutti anche per questo titolo, interpretato da Zachary Levi e diretto da David F. Sandberg.



Shazam!: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD