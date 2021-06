Shazam 2: Zachary Levi ha un nuovo costume!

News Cinema

Rivelato e apprezzato dai fan il nuovo costume indossato da Zachary Levi nelle nuove foto dal set di Shazam! 2.

Sono apparse sul web nuove foto del sequel di Shazam!, che il regista David F. Sandberg sta girando ad Atlanta, due anni dopo il primo film. E - sorpresa! - il costume di Zachary Levi è cambiato, come vedete dalle foto rubate sul set. Ovviamente è sempre rosso e oro, ma ci sono particolari diversi, facilmente visibili dal confronto tra le nuove e le vecchie foto. A parte questo, com'è noto nel film c'è un nuovo duo di bad girls, le figlie di Atlante, Hesperia e Kalypso, interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Nel cast ci sarà in un ruolo non noto anche la protagonista di West Side Story di Spielberg, Rachel Zeigler, e torneranno i protagonisti del primo film, ovvero Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faith Herman, Meagan Good, Grace Fulton, Michelle Borth, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, D.J. Cotrona, Marta Milans e Cooper Andrews.

Anche l'autore della sceneggiatura, Henry Gayden, è lo stesso del primo film, visto che, come dice il proverbio, "squadra che vince non si cambia". Sulla trama non si sa ancora niente di specifico. In America Shazam! Fury of the Gods uscirà nei cinema americani il 2 giugno 2023.