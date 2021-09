Shazam 2, ultimo ciak per il sequel, ce lo comunica il regista

News Cinema

David Sandberg ha comunicato ai fan, tramite una curiosa foto, che le riprese di Shazam 2 sono terminate. Cosa ci aspetta?

Le riprese di Shazam 2, titolo originale completo Shazam! Fury of the Gods, sono terminate: lo ha comunicato con un post e una foto curiosa il suo regista David F. Sandberg, augurando a sé stesso "Ora a dormire...", sottolineando evidentemente la fatica di gestire un set così complesso, con un cast che comprende naturalmente Zachary Levi nei panni dello spiritoso protagonista, insieme alle nuove entrate Helen Mirren nei panni di Hespera e Lucy Liu in quelli di Kalypso. Della trama di Shazam 2 non si sa ancora nulla di preciso, se non ciò che era peraltro intuibile dal termine del primo Shazam! del 2019: Shazam affronterà ogni nuova minaccia con quello che è ormai diventato il suo team di supereroi / amici trasformati!

In seguito alla chiusura del set nell'ottobre 2020 per complicazioni legate al Covid-19, l'uscita di Shazam 2 è stata rimandata più volte, dal 2020 alla fine del 2021, mentre ora pare che vedremo il film nel giugno 2023. Un rimescolamento del calendario al quale ci siamo ormai abituati, da un anno e mezzo a questa parte. Nel frattempo i fan del primo capitolo, un incasso di 366 milioni di dollari su 100 di budget, possono passare il tempo domandandosi a chi appartenga quella camera da letto distrutta, nella foto che Sandberg ha condiviso... Leggi anche Shazam 2!: la prima foto di Helen Mirren con il costume di Hespera