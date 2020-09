Shazam 2, quando cominciano le riprese? Ci sarà anche Black Adam di Dwayne Johnson?

News Cinema

Zachary Levi aggiorna sullo stato di Shazam 2: inizio delle riprese, presenza o meno di Dwayne Johnson alias Black Adam...

Ospite del podcast 4D Xperience, l'attore Zachary Levi ha aggiornato i fan DC Comics sullo stato di Shazam 2, le cui riprese dovrebbero cominciare in tempi non troppo lunghi: l'imminente partenza anche di Black Adam con Dwayne Johnson, versione villain dello stesso Shazam, ha fatto pensare a cammei se non addirittura crossover. Ecco cosa ha dichiarato Levi sulle due questioni.

Avevano annunciato il sequel praticamente un attimo dopo che è uscito il primo. [...] Da allora hanno lavorato sul copione con decisione e continuità, credo che l'idea sia iniziare le riprese nei primi mesi del 2021. Il Covid ha scombussolato un po' tutti i piani, ma assolutamente vogliamo farne un altro. E dobbiamo sbrigarci, i ragazzini crescono in fretta!

Per quanto riguarda l'interazione con Black Adam, le cui riprese dovrebbero cominciare più o meno nello stesso momento, Zachary Levi adotta un approccio diplomatico ma possibilista. Rimanda la risposta a chi nello star system pesa più di lui. Non sembra che l'incontro sia stato previsto per Shazam 2, salvo sorprese.

Sono decisioni che non spettano a me, non ne ho idea. The Rock è un pianeta a sè, fa quello che vuole. The Rock fa quel che The Rock vuole fare. Vedremo come si metteranno le cose.