Shazam 2!: Lucy Liu sarà Kalypso, la perfida sorella della bad girl di Hellen Mirren

Lucy Liu si aggiunge al cast di Shazam 2! nel ruolo di Kalypso, la sorella dell'Hespera di Hellen Mirren. Per farci capire quanto il personaggio sia cattivo, il regista posta su Twitter un'immagine molto eloquente.

Come scrive Variety, "Lucy Liu è ufficialmente una divinità", il che significa che l'attrice resa famosa dai due Kill Bill e dai due Charlie's Angels si accinge a dare ancora più lustro al cast di Shazam 2! nel ruolo della dea Kalypso, sorella della perfida Hespera, che avrà il volto di Helen Mirren.

Le due attrici raggiungeranno, nel cinecomic diretto da David F. Sandberg (regista anche di Shazam!), Zachary Levi e Rachel Zegler, che poi è la protagonista del West Side Story di Steven Spielberg. Tanto Kalypso quanto Hespera non hanno un equivalente nell'universo DC, ma, come sa chi ha studiato letteratura greca, fanno entrambe parte della mitologia del paese di Socrate, Platone e di Zeus. Conosciute da noi come Calipso ed Esperia, sono entrambe figlie di Atlante, e proprio da Atlante Shazam ha acquisito uno dei suoi poteri: la resistenza, che gli permette di non mangiare, non bere e non dormire, e di sopportare qualsiasi attacco fisico.

La notizia di Lucy Liu nel cast di Shazam 2! è stata accolta con entusiasmo e lo stesso David F. Sandberg ha postato su Twitter una foto che mostra l'attrice in una scena di Kill Bill: volume 1 nel quale, nei panni di O-Ren Ishii/Mocassino acquatico, mozzava la testa al boss Tanaka, impersonato da Jun Kunimura. Il regista si è divertito a modificare lo scatto, sostituenzo Tanaka con Zachary Levi. Lo ha fatto per spiegarci che Kalypso non si dimostrerà meno malvagia di Espera.

Shazam 2!, della cui trama non si sa praticamente nulla, se non che il protagonista si troverà di fronte molti nemici, uscirà il 2 giugno del 2023. Ci sarà dunque tempo per approfondire l'argomento e conoscere qualche dettaglio in più, nella speranza che il sequel possa andare bene quanto il primo film, che ha incassato 362,6 milioni di dollari in tutto il mondo. Fra gli ultimi lavori di Lucy Liu rammentiamo Le ragazze del Pandora's Box, Come far perdere la testa al capo e la serie Why Women Kill.