Shazam 2, ci sarà il Superman di Henry Cavill? Cosa si dice dietro le quinte

I fan erano curiosi di sapere se Superman alias Henry Cavill sarebbe apparso in Shazam 2, al fianco di Zachary Levi: ecco la risposta.

Shazam 2 è stato collocato dalla Warner Bros indicativamente nel 2023, quindi ci sarà tempo per avere conferme ufficiali, ma si è diffusa in rete la voce secondo cui Henry Cavill alias Superman nel DC Extended Universe sarebbe potuto apparire in carne e ossa nel sequel di Shazam!, al fianco di Billy Batson / Shazam (Asher Angel / Zachary Levi). Secondo due fonti vicine alla produzione, contattate da Variety, non sarebbe però questo il caso: Cavill, pur presente ovviamente nel Justice League Syder Cut dal 18 marzo in streaming su HBO Max (negli USA), non sarà della partita nello Shazam 2 diretto ancora da David Sandberg. Ma quali gambe aveva la voce? Piuttosto solide, perché se avete buona memoria... Leggi anche Shazam 2, quando cominciano le riprese? Ci sarà anche Black Adam di Dwayne Johnson?

Superman appariva nel finale di Shazam!

Superman in effetti appariva in un cammeo spiritoso al termine di Shazam!, chiamato nella mensa scolastica di Billy per proteggerlo da alcuni bulli: pare che, fino all'ultimo, si era sperato che Henry Cavill partecipasse. La sua assenza aveva modificato l'inquadratura nella gag, presentando Superman dal collo in giù, senza mostrarne il viso (il corpo era quello dello stuntman Ryan Handley). Proprio a causa di queste decisioni prese all'ultimo secondo, su Twitter il regista David Sandberg, alle prese con la preproduzione di Shazam 2, non crede sia il caso di chiudere alcuna porta. Scrive con una certa ironia:

Non commenterò le voci sul casting, per diverse ragioni. Una è che non sei mai sicuro di niente finché non succede. A metà della lavorazione di Shazam l'idea era quella di avere Cavill. Se ci fosse stato uno scoop in quel momento, sarebbe stato corretto, ma poi alla prova dei fatti sbagliato. Comunque posso confermare che al 90% Shazam sarà in Shazam 2. Quindi se siete fan di quel personaggio Shazam 2 dovrebbe piacervi.