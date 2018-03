Shawn Levy e James Wan uniscono le forze per lo slasher Netflix There's Someone Inside Your House

Il regista, e produttore di Stranger Things Shawn Levy e il suo noto collega James Wan collaboreranno per portare sullo schermo il bestseller horror di Stephanie Perkins "There’s Someone Inside Your House". Si tratta di una produzione Netflix, che ha acquisito i diritti del libro, che racconta la storia di una ragazzina che vive in una cittadina del Nebraska, in cui gli studenti del liceo vengono uccisi da un misterioso assassino. Stephanie Perkins era finora nota per i suoi libri sentimentali destinati agli adolescenti, pubblicati anche in Italia, come "Il primo amore sei tu" e "Il primo bacio a Parigi".

Secondo Deadline, che ha dato la notizia, "la storia è simile nei toni a Stranger Things: pensate ai film slasher degli anni Ottanta e Novanta che incrociano una storia di maturazione alla John Hughes come Breakfast Club".

La sceneggiatura è di Henry Gayden (Shazam) e James Wan non sarà il regista, che non si conosce ancora, ma sarà coinvolto nello sviluppo del progetto.

Questa è la sinossi ufficiale del libro:

E' passato quasi un anno da quando Makani Young è andata a vivere con la nonna in Nebraska, si sta adattando alla sua nuova vita ed è ancora perseguitata dal suo passato nelle Hawaii. Poi, uno dopo l'altro, gli studenti del liceo che frequenta nella cittadina iniziano a morire assassinati in modo orribile, ognuno di loro ucciso in modo sempre più grottesco. Mentre il terrore monta e si intensifica la caccia al killer, Makani dovrà affrontare i suoi più oscuri segreti.