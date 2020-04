Sharon Stone dedica in un video parole toccanti di incoraggiamento alla Croce Rossa Italiana

News Cinema

L’attrice americana ha voluto parlare in maniera commossa e commovente ai tanti che lavorano in silenzio e con dignità.

“Voglio semplicemente dirvi a che punto vi ammiro”. Comincia così un toccante video inviato dall’attrice Sharon Stone alla Croce Rossa Italiana. Un video davvero intenso e commosso, in cui si rivolge ai tanti che operano con dignita, nel silenzio, e lo fa con indosso proprio la maglietta della CRI.

Un messaggio di sostegno in cui saluta “l’efficacia e dignità” che mettono nella lotta contro il coronavirus. “Vedo dei video in cui entrate dalla gente per trasportare le vittime del virus. Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro. So che mettete la vostra vita in pericolo per portare a compimento al meglio la vostra missione”. Parole in un video pubblicato sull’account Twitter della Croce Rossa Italiana.

Nel 2018 l’attrice di Basic Instinct e Casino ha ricevuto a Roma la Medaglia d’oro al merito della Croce Rossa, come testimonianza del “suo impegno umanitario”.

"Grazie per il vostro lavoro silenzioso e diligente. Il mio cuore è con voi. Sono orgogliosa della #CroceRossa". @sharonstone, da sempre vicina alla CRI, dedica un messaggio speciale ai Volontari. Parole che ci danno forza per andare avanti nella battaglia contro il #Covid19.❤️ pic.twitter.com/x1YcoMVYns— Croce Rossa Italiana (@crocerossa) April 4, 2020