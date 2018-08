Shark - Il primo squalo si mangia tutti al box office pre-Ferragosto

Gli analisti USA erano pessimisti, ma si sbagliavano. Shark - Il primo squalo, uscito in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti, ha fatto registrare un ottimo debutto da 40 milioni di dollari in patria e un altrettanto buon incasso, per quanto ci riguarda, di 1.647.000 euro in soli 4 giorni, con oltre 257.000 spettatori, che gli vale il primo posto al box office, un risultato davvero notevole considerata la stagione. Del resto gli squali non mancano mai di affascinarci, e se ne moltiplichiamo le dimensioni fino a quelle di un megalodonte, al cui confronto i suoi discendenti sembrano pesciolini d'acquario, e ci aggiungiamo un corpo a corpo con la star dell'action Jason Statham, i giochi sono presto fatti e il podio è conquistato.



Shark - Il primo squalo: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Al secondo posto in classifica c'è Ocean's 8, rilettura al femminile della celebre serie di heist movies, che si difende bene alla sua terza settimana di uscita e aggiunge 299.000 euro al suo bottino per un totale di 2 milioni e 462.000 euro.

Damigella d'onore del podio, come diceva un tempo Lelio Luttazzi nella hit parade, ovvero terza, un'altra new entry che merita sicuramente di più. Si tratta del cinecomic Ant-Man and The Wasp, che porta a casa solo 278.000 euro. Ma non è ancora uscito ufficialmente: parliamo solo delle anteprime, visto che il film arriverà in sala il 14 agosto e si rifarà sicuramente.

Solo quarto posto per un altro sequel e un'altra nuova entrata, Mamma Mia! Ci risiamo, seguito del fortunatissimo musical estivo con Meryl Streep e le canzoni degli Abba. L'incasso di ferma per lui a 229.000 euro. Ma anche in questo caso si parla solo di anteprime, visto che il film uscirà il 6 settembre e avrà tempo per rifarsi.

Chiude infine la cinquina dei film più visti del weekend pre-Ferragosto l'action spy-comedy al femminile Il tuo ex non muore mai, uscito da 5 giorni, con un incasso di 172.000 euro.

I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo