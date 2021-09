Shang-Chi, una scena è stata girata senza il regista perché...

News Cinema

Un aneddoto divertente sulla lavorazione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un aneddoto che ci fa anche capire come con i soldi del Marvel Studios non si scherzi... ma c'è flessibilità umana, se non altro!

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è da poco nelle sale mondiali, comprese le nostre, e il suo regista Destin Daniel Cretton ha voluto condividere un curioso retroscena riguardante le riprese di una sequenza, girata senza di lui! L'aneddoto che segue non è stato rivelato con asprezza, ma anzi forse con comprensione: Cretton era consapevole di come le riprese del film fossero state già piagate da un ritardo di ben sette mesi causato dallo scoppio della pandemia di Covid-19 nel 2020, ergo immaginava che prendersi di punto in bianco un giorno libero in un momento difficilissimo, in cui non si potevano più perdere giorni di lavorazione, non era un'opzione. E allora... Ecco cosa è successo, dal suo racconto a Cinemablend:

Dovevamo girare la mattina dopo, ma ho dovuto correre con mia moglie all'ospedale, nostro figlio è nato in piena notte. Dovevano girare la scena in cui Shang-Chi è a casa, nella base di suo padre, e sale lassù. La si vede tanto nei trailer. La sofferenza della sua infanzia lo colpisce. Poi si siede e ricorda sua madre. Era una scena che in realtà ho diretto tramite iPhone, dall'ospedale!