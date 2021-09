Shang-Chi sempre in testa al box office italiano, mentre il cinema riprende vigore

News Cinema

Continua a raccogliere consensi e spettatori l'ultimo film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che anche per questo weekend è stato il più visto nelle sale italiane.

Al suo secondo weekend nelle sale italiane, per un totale di 12 giorni di programmazione, l'ultimo film del Marve Cinematic Universe Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, mantiene la vetta del boxoffice italiano. Il film con la nuova star canadese di origine cinese Simu Liu ha incassato 693 mila euro tra venerdì 10 e domenica 12 settembre arrivando a 2 milioni 702 mila euro complessivi (pari a 385.477 spettatori). Il film sta andando molto bene anche negli Stati Uniti dove ha ugualmente mantenuto la testa della classifica al secondo weekend raccogliendo 36 milioni di dollari. Fino ad oggi Shang-Chi ha accumulato a livello mondiale 258 milioni di dollari.