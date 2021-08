Shang-Chi: pugni, calci e quel giacchetto con cui Jackie Chan già menava in Terremoto nel Bronx

News Cinema

I fan di Jackie Chan giurano di aver riconosciuto in alcune sequenze di combattimento di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un omaggio al loro idolo.

Nelle ultime ore è schizzato in cima ai trend di Twitter il nome di Jackie Chan. Il merito spetta a un utente che ha accostato il nome della star delle arti marziali a una clip di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film Marvel nelle sale cinematografiche italiane dal 1° settembre. Non si contano i fan di Jackie Chan, oggi 67enne, star del cinema d'azione in Asia e in America che ha portato il suo personalissimo stile di combattimento sullo schermo senza aver mai fatto uso di controfigure. E infatti i commenti degli utenti di Twitter celebrano il sapore nostalgico delle sequenze di Shang-Chi che omaggiano il loro idolo.

In realtà qui siamo ben oltre il semplice omaggio.

Il regista del film Destin Daniel Cretton aveva dichiarato tempo fa che il film Marvel si sarebbe fortemente ispirato ai film d'azione della star hongkonghese. Se si scorre l'elenco di accreditati nel dipartimento stunt del film, si può notare il nome di Andy Cheng come Fight Coordinator, collaboratore di lunga data di Jackie Chan e membro della sua associazione, la JC Stunt Team, nonché il nome di Brad Allan come Supervising Stunt Coordinator, anche lui membro del team che è purtroppo deceduto lo scorso 7 agosto all'età di 48 anni per una malattia non precisata.

Dichiarando in modo esplicito la stima per l'arte del combattimento di Jackie Chan e il suo stile in cui gli oggetti intorno a lui diventano parte della lotta, nella clip qui sotto di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli potete vedere il protagonista Simu Liu esibirsi in un combattimento degno di Chan, in cui usa il suo giacchetto come elemento utile per mettere K.O. quei brutti ceffi che vogliono prendergli il pendaglio che ha al collo. Più in basso una clip del film Terremoto nel Bronx del 1995 che vede Jackie Chan mettere in fuga dei teppisti in un supermarket con l'aiuto del giacchetto.

