Shang-Chi primo al boxoffice italiano del weekend, spodesta Come un gatto in tangenziale 2

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli al suo esordio è alla vetta del botteghino italiano del weekend: lo seguono Come un gatto in tangenziale 2 e ancora il secondo Me contro Te.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, al suo esordio è - com'era prevedibile - in cima al boxoffice italiano del weekend, con 1.144.000 euro (1.484.000 calcolando il risultato complessivo dei cinque giorni). È più interessante magari confrontare il suo risultato con quello di Black Widow, che ha segnato un paio di mesi fa il ritorno al cinema dell'MCU: il film con Scarlett Johansson partì con 2.015.000 in cinque giorni. La distanza si riflette anche negli USA, dove il lungometraggio di Destin Daniel Cretton è partito con 71.400.000 dollari contro gli 80.300.000 di Black Widow, ma attenzione: a differenza di quest'ultimo, Shang-Chi ha un'esclusiva cinematografica di quarantacinque giorni, non è su Disney+ in Accesso VIP, e molti analisti predicono un futuro migliore negli incassi. Al boxoffice mondiale comunque Shang-Chi è a quota 127.600.000 e non è ancora uscito in Cina, dove potrebbe funzionare bene per evidenti ragioni. Il suo budget si aggira sui 150 milioni di dollari: riuscirà a toccare i 300 per andare in pari solo in sala? Potrebbe accadere.