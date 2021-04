Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: teaser trailer ufficiale del cinecomic Marvel a tutto kung-fu

News Cinema

Nuove immagini del secondo film della cosiddetta Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che viene annunciato in uscita solamente al cinema per il 3 settembre (almeno negli USA). Il teaser trailer ufficiale di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

L'impressione - e speriamo che sia davvero così - è che il mondo del cinema e non solo stiano intravedendo la luce in fondo al tunnel della pandemia. I segnali arrivano da più parti, e ora anche dalla Marvel, vera e propria superpotenza cinematografica dei nostri tempi.

Dopo il via libera a Black Widow, che dovrebbe arrivare nelle nostre sale il prossimo 9 luglio, arriva ora online un teaser trailer del secondo film della cosiddetta Fase 4 del MarvelVerse: Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il film diretto da Destin Daniel Cretton, che porta al cinema per la prima volta il personaggio omonimo, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu, apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973.

A interpretare Shang-Chi c'è Simu Liu, alla sua prima apparizione cinematografica di rilievo dopo una lunga carriera nel mondo delle serie tv, e al suo fianco ci sono nomi come quelli di Tony Leung, Awkwafina, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu, Ronny Chieng e Michelle Yeoh. Sceneggiatore del film è invece David Callaham, che di recente ha anche co-firmato i copioni di titoli come Wonder Woman 1984 e l'imminente Mortal Kombat.

Nel film il supereroe esperto di arti marziali deve affrontare un'organizzazione terrorista chiamata i Dieci Anelli e il suo leader, Il Mandarino, con cui aveva avuto in passato dei legami.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli debutterà esclusivamente nelle sale il 3 settembre negli Stati Uniti, mentre la sua data d'uscita italiana è ancora da confermare.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il teaser trailer ufficiale