Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli: il trailer italiano ufficiale del cinecomic Marvel (con sorpresa... abominevole)

Venticinquesimo film del Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nei cinema italiani il 1° settembre 2021. Ecco il trailer di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli.

Il cinema di arti marziali si unisce al cinecomic: il risultato è Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il film diretto da Destin Daniel Cretton, che porta al cinema per la prima volta il personaggio omonimo, conosciuto anche come The Master of Kung-Fu, apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973.

Nel film, venticinquesimo del Marvel Cinematic Universe, e in uscita nei cinema italiani il 1° settembre 2021, c'è l'attore canadese Simu Liu, alla sua prima apparizione cinematografica di rilievo dopo una lunga carriera nel mondo delle serie tv, nel ruolo del protagonista, e al suo fianco troviamo attori come come quelli di Tony Leung, Awkwafina, Fala Chen, Meng’er Zhang, il pugile Florian Munteanu, Ronny Chieng e Michelle Yeoh. Sceneggiatore del film è invece David Callaham, che di recente ha anche co-firmato i copioni di titoli come Wonder Woman 1984 e l'imminente Mortal Kombat.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli racconta la storia di un supereroe esperto di arti marziali che deve affrontare un'organizzazione terrorista chiamata i Dieci Anelli e il suo leader, Il Mandarino (Tony Leung), con cui aveva avuto in passato dei legami. Ma, come raccontano le immagini del suo trailer italiano ufficiale, nel film appare anche un personaggio già noto ai fan dei film Marvel: Abominio, il villain di L’incredibile Hulk.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: trailer italiano ufficiale