Shailene Woodley vede Avatar - La via dell'acqua in 4D da sola al cinema: "come 3 ore in un autolavaggio"

Shailene Woodley il giorno di San Valentino è andata a vedere Avatar - La via dell'acqua in 4D, con un sacco di effetti speciali. Al cinema era da sola e racconta l'esperienza nelle sue Instagram Stories.

Da poco single dopo la rottura col compagno, il giocatore di football Aaron Rogers, Shailene Woodley si è trovata come molti a trascorrere da sola il giorno di San Valentino. E dal momento che l'attrice vive in America, ha potuto scegliere addirittura una visione 4D di Avatar - La via dell'acqua. Un'esperienza che ha raccontato in modo molto divertente in una storia Instagram, il cui screenshot potete vedere qua sotto.

Shailene Woodley da sola al cinema a vedere Avatar - La via dell'acqua in 4D

Questo Shailene Woodley racconta della sua esperienza in solitaria al cinema per vedere Avatar - La via dell'acqua in 4D, ovvero con una serie di effetti speciali "Sono andata a vedere Avatar. Dicevano che sarebbe stata un'esperienza in 4D. Fico, fico, vabbè, sembra bello. Ero l'unica in tutto il cinema e sono stata investita da aria, pioggia, luci stroboscopiche, finti odori, scosse. Quello che non hanno detto è che il 4D era come stare seduti nell'auto in un autolavaggio per 3 ore. Da soli. Buon San Valentino".

A noi fa molto ridere l'idea, perché una visione tanto movimentata di sicuro somiglia all'esperienza descritta da Shailene Woodley. Non sappiamo quanto tutti questi effetti l'abbiano distratta dalla visione del film, ma di sicuro un'esperienza del genere in compagnia di amici sarebbe stata più divertente.