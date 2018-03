Shailene Woodley e Sam Claflin innamorati alla deriva nel trailer di Adrift

Vi avevamo parlato a gennario di Adrift, ovvero "alla deriva", film drammatico e romantico con Shailene Woodley e Sam Claflin diretto da Baltasar Kormakur, che ci porta dalle nevi dell'Everest al tempestoso Oceano Pacifico. Ora siamo in grado di mostrarvi il primo trailer originale, che vede la bravissima attrice di Big Little Lies e della serie Divergent al fianco del rubacuori inglese di Hunger Games (da oggi sugli schermi in Rachel) impegnati in una di quelle spettacolari storie vere di sopravvivenza che fanno la gioia degli spettatori.

La maggior parte di noi, diciamolo, in una barca a vela in mezzo a un uragano, perirebbe miseramente dopo pochi secondi, ma non è questa la storia di due innamorati velisti, Tami Oldham (dal cui libro il film è tratto) e Richard Sharp.

Cosa può esserci di più romantico di un uomo che ti dice "salpa con me?". Se non soffrite di mal di male, praticamente niente. Ma se il mare è l'Oceano può succedere, come accaduto a Tami, che un uragano si metta sulla tua strada, onde alte come palazzi ti travolgano e ti ritrovi all'improvviso perduta in alto mare col compagno gravemente ferito.

In fondo Adrift è un survival movie che deve essere piaciuto molto a Woodley, che sceglie sempre ruoli forti e interessanti. Per una volta, almeno, l'eroe non è di sesso maschile. Adrift esce nelle sale americane il primo giugno.