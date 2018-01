Shailene Woodley e Sam Claflin andranno alla deriva nel romance-drama Adrift

La STXfilms ha annunciato che il dramma romantico Adrift con protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin uscirà nelle sale americane il 1 giugno 2018. La storia è quella vera di due persone che prima incontrano l'amore l'una nell'altro, e poi si trovano insieme di fronte all'avventura che li segnerà per sempre. Per il momento non c'è alcun altro film piazzato in quella data, anche se la concorrenza è assicurata. Una settimana prima infatti uscirà in sala Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, mentre quella successiva toccherà a Ocean's Eight.

Questa la trama di Adrift: i due esperti navigatori Tami Oldham (Woodley) e Richard Sharp (Claflin) organizzano una regata attraverso l'oceano, senza purtroppo sapere che dovranno fronteggiare un uragano di proporzioni bibliche. Risvegliatasi al termine della tempesta, Tami troverà la barca in rovina ma soprattutto Richard gravemente ferito. Senza possibilità alcuna di essere soccorsi toccherà dunque a lei il compito di salvare sé stessa e l'uomo che ama.



A dirigere Adrift è stato Baltasar Kormákur (Contraband, Cani sciolti, Everest) su una sceneggiatura di Aaron Kandell, Jordan Kandell e David Branson Smith, che a loro volta hanno adattato il libro Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea, scritto dalla stessa Tami Oldham Ashcraft in collaborazione con Susea McGearhart.



Shailene Woodley è reduce dall'enorme successo televisivo di Big Little Lies, serie per la quale ha ottenuto una candidatura al Golden Globe come miglior attrice non protagonista, la seconda dopo quella presa qualche anno fa per The Descendants.