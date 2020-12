Shadow in the Cloud, trailer del thriller horror con Chloë Grace Moretz

News Cinema

Chloë Grace Moretz torna con un film d'azione horror sopra le righe e un po' grottesco: ecco il trailer di Shadow in the Cloud.

Chloë Grace Moretz è la protagonista dell'action thriller horror Shadow in the Cloud, diretto da Roseanne Liang, regista di serie tv ma attiva anche sul fronte cortometraggi: il film, di cui vi mostriamo il trailer originale, è la storia di Maude Garrett (Moretz), membro delle Women’s Auxiliary Air Force nella II Guerra Mondiale, assegnata a proteggere un carico misterioso a bordo di un enorme B-17, dove però viene presto rinchiusa dall'equipaggio maschile in una torretta. Potrebbe tuttavia essere lei la chiave di volta della situazione, quando un'inquietante presenza metterà a repentaglio la sopravvivenza di tutto l'equipaggio sul velivolo.

Come noterete, Shadow in the Cloud non è un film che si prende sul serio, decisamente sopra le righe. Negli States si trascina una pesante polemica, perché autore originale del copione era Max Landis, ostracizzato nell'ambiente dopo le denunce per violenza sessuale: ufficialmente Roseanne Liang ha riscritto la sua sceneggiatura ed è infatti accreditata come cosceneggiatrice. Shadow in the Cloud uscirà in digitale negli States il 1° gennaio 2021.