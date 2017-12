Sfida tra Cinepanettoni 2017: per ora è in testa Poveri ma ricchissimi

Uniti simbolicamente nel film omaggio Super Vacanze di Natale, Christian De Sica e Massimo Boldi, come ben sappiamo, si sfidano con gli altri due cinepanettoni di questo Natale 2017. Il primo è protagonista del film che segna il ritorno della famigerata famiglia dei Tucci di Torresecca in Poveri ma ricchissimi, il secondo è uno chef molto particolare nella commedia diretta da Neri Parenti Natale da Chef.

Tutti e tre i film sono usciti nei nostri cinema nella giornata di ieri, 14 dicembre. Per ora, la sfida al boxoffice italiano è stata vinta - secondo i dati Cinetel - da Poveri ma ricchissimi con un incasso nel primo giorno di circa 86mila euro, equivalenti a 13518 spettatori che hanno permesso al film di Fausto Brizzi di posizionarsi al terzo posto della classifica generale, dietro a Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Assassinio sull'Orient Express e davanti al nuovo film di Woody Allen La Ruota delle Meraviglie.



Natale da Chef (al quinto posto del boxoffice) ha registrato un incasso d'esordio di quasi 41mila euro e 6376 spettatori, mentre Super Vacanze di Natale si è dovuto per ora accontentare del sesto posto della classifica con 26500 euro e poco meno di 4000 spettatori.



In attesa di vedere lunedì come saranno andate le cose al botteghino durante il weekend, vi lasciamo ai trailer dei tre cinepanettoni 2017: Poveri ma ricchisimi, Natale da Chef e Super Vacanze di Natale