Seven Sisters: "Lunedì è scomparsa", Noomi Rapace in una clip esclusiva del thriller sci-fi

L'attesa è quasi finita: Il 30 novembre arriverà in sala, dopo l'anteprima al Torino Film Festival, Seven Sisters, il thriller di fantascienza distopica diretto da Tommy Wirkola e interpretato da una straordinaria Noomi Rapace in otto ruoli (le sette sorelle del titolo più Karen Settman, la loro identità fittizia ufficiale e legale nel mondo in cui vivono, che interpretano a testa un giorno a settimana).

Prodotto da Raffaella De Laurentiis, il film si avvale degli effetti speciali di make up e delle acconciature del maestro italiano Giannetto De Rossi e della moglie Mirella. A loro è toccato il compito di differenziare fisicamente i personaggi, e a Rapace quello di dare loro identità riconoscibili in base alla voce, alla postura e alle espressioni. Un vero e proprio tour de force che vale la pena vedere, ove possibile, anche in lingua originale.

Per concludere il nostro dettagliato speciale sul film vi presentiamo una clip italiana in anteprima esclusiva, dove le sei sorelle attendono, preoccupate, la ricomparsa di Lunedì, la sorella incaricata di interpretare il personaggio quel giorno della settimana.





Ecco la trama ufficiale di Seven Sisters:

2073 : il pianeta é afflitto da sovrappopolamento e carestia.

L'aumento incontrollato delle nascite ha costretto i governi a mettere in atto la drastica politica del Figlio Unico istituita dal Bureau per il Controllo delle nascite , diretto dalla Dott.sa Cayman (Glenn Close) che impone l'ibernazione dei figli in eccesso. Una donna muore durante il parto di sette gemelle (Noomi Rapace), e per salvarle tutte, il nonno (Willem Dafoe) le nasconde chiamandole Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica. Ognuna di loro potrá uscire di casa solo nel giorno della settimana corrispondente al loro nome con l’identità di Karen Settman e il divieto assoluto di rivelare il segreto della loro famiglia. Nascoste per sei giorni a settimana, le sette sorelle sono libere di essere loro stesse solo nella prigione del loro appartamento. Tutto procede fino a che, un giorno, Lunedì non fa più ritorno a casa...