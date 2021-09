Seve: il trailer del documentario sul leggendario golfista Severano Ballesteros gratis su Rakuten TV

News Cinema

Prima di Tiger Woods, c'era Severiano Ballesteros: il film che ne racconta la vita e le imprese sarà disponibile gratuitamente e in esclusiva su Rakuten TV dal 24 settembre.

Se il golf del Terzo Millennio porta impresso il marchio inconfondibile di Tiger Woods, uno il cui nome è noto anche a coloro che su un green non han mai messo un piede, prima di lui a segnare la storia di questo sport, tra la fine degli anni Settanta e per tutti gli Ottanta del Novecento c'è stato un altro straordinario campione, che con Woods condivide anche la provenienza da una famiglia decisamente non ricca e il fatto di aver esordito ai massimi livelli e aver iniziato a vincere da giovanissimo: lo spagnolo Severiano Ballesteros, considerato uno dei più grandi campioni di golf della storia.

La vita e le imprese sportive di Ballesteros sono raccontate in un documentario dal titolo Seve, che sarà disponibile in streaming gratuitamente e in esclusiva su Rakuten TV a partire da venerdì 24 settembre.

Qui di seguito il trailer ufficiale e la sinossi di Seve:







SEVE esplora la vita di Ballesteros, partito dalle sue origini umili e diventato infine una delle più grandi icone sportive di tutti i tempi. Dai primi approcci con questo sport sulle spiagge di Cantabria, in Spagna, fino a diventare uno dei più premiati e celebrati golfisti della storia. Ad una decade dalla sua tragica morte, lo storico documentario si focalizza sulla storia di Seve sia dentro e fuori dal campo di golf, con testimonianze dalla sua famiglia e di eroi del golf come José María Olazábal, Colin Montgomerie, Gary Player, Bernard Langer e Nick Faldo.

Il documentario, della durata di 90 minuti e prodotto da ZigZag Productions in partnership con The R&A e Egoli Media, è l’ultima aggiunta al catalogo di contenuti originali ed esclusivi di Rakuten TV, Rakuten Stories, disponibile on-demand e tra i canali lineari. SEVE sarà disponibile on-demand a partire dal 24 Settembre, arrivando sul canale Rakuten Stories il 30 Settembre.