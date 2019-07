Sette ore per farti innamorare: iniziate le riprese del primo film da regista di Giampaolo Morelli

News Cinema

La commedia romantica con Serena Rossi, Diane Del Bufalo e lo stesso Morelli è tratta dall'omonimo romanzo dell'attore.

Il Ciro di Ammore e malavita, nonché il Lollo Love di Song'e Napule e il Marco Mancini di Piano 17 ( sempre dei Manetti Bros.) e l'interpretr di numerosi altri film, fra cui A casa tutti bene e L'agenzia dei Bugiardi, ha debuttato nella regia. Giampaolo Morelli ha appena cominciato a girare la commedia romantica Sette ore per farti innamorare, tratta dal suo romanzo omonimo e che verrà girata a Napoli. A scrivere la sceneggiatura è stato lo stesso Morelli insieme all'amico Gianluca Ansanelli, il regista di Troppo Napoletano.

Sette ore per farti innamorare è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per International Film, società controllata da Lucisano Media Group con Vision Distribution. E proprio Vision Distribution ne curerà la distribuzione. Morelli, nel film, ha voluto accanto a sé due attrici con cui ha già diviso il set: Serena Rossi (affiancata in Ammore e malavita e Song’e Napule) e Diana Del Bufalo (che recitava ne L'agenzia dei Bugiardi). Nel cast ci sono anche Massimiliano Gallo, Antonia Truppo e Fabio Balsamo.

Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli hanno già portato "Sette ore per farti innamorare" sulle tavole del palcoscenico. Hanno scritto insieme il copione, il secondo si è occupato della regia e il primo è stato protagonista al fianco di Carolina Crescentini e Stefano Fresi. Come regista cinematografico Morelli ha all’attivo dei cortometraggi. Ecco la sinossi ufficiale di Sette ore per farti innamorare:

Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista affermato e probabilmente felice, o almeno crede di esserlo: una relazione apparentemente stabile e un matrimonio imminente. Ma due donne con molte certezze e qualche segreto, Giorgia (Diana Del Bufalo) e Valeria (Serena Rossi), gli riveleranno che l'innamoramento è sempre un mistero e la ricerca dell'anima gemella può avere risvolti esilaranti. Perché l'amore arriva spesso da strade inaspettate e il cuore è un muscolo davvero molto elastico. Sette ore per farti innamorare è una gioiosa, inconsueta commedia romantica che esplora il grande mistero dell'innamoramento e la ricerca, ardua e senz'altro spassosa, del perfect match: l'inestricabile universo dei sentimenti in cui non esistono regole. Perché le vie dell'amore sono infinite.