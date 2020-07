Sette lunedì per un Giovane Montalbano in preda alla gelosia

News Cinema

Nell’episodio Sette lunedì che chiude la prima stagione Il giovane Montalbano risolve il suo caso ma la gelosia nei confronti della sua fidanzata Livia lo tormenta.

È pur sempre un giovane focoso e appassionato, il nostro giovane Salvo Montalbano (Michele Riondino). E il fatto che sia siciliano, ci venga concesso senza voler indugiare in luoghi comuni, può contribuire ad alimentare la sua gelosia nei confronti della fidanzata Livia (Sarah Felberbaum). Per cui, va bene il lavoro e la responsabilità di risolvere il suo ennesimo caso, ma in Sette lunedì, ultimo capitolo della prima stagione, Il giovane Montalbano vorrà poi dedicarsi alla misteriosa persona, un uomo, con cui Livia ha pensato bene di andare in vacanza, proprio la settimana in Provenza in cui avrebbero dovuto andare loro due, per la loro prima vacanza insieme nello splendore del sud della Francia in autunno. O almeno così pensa, roso dalla gelosia.

Sette lunedì’, un Montalbano diviso fra la vita privata e le sue indagini

Che sia cambiato, il commissario Montalbano? Non tanto per le sue imprese professionali, in cui dimostra sempre più abilità nonostante la giovane età, ma per come il suo rapporto sentimentale con Livia lo stia portando verso un addolcimento delle asprezze del suo carattere. Al punto di cercare di avvicinarsi al padre, anche lui di casa a Vigata, con cui i rapporti sono a dir poco gelidi da anni, per volontà di Salvo. O almeno ci prova, visto che trovatosi poi di fronte a lui non riesce a superare le sue ritrosie e il disagio si impossessa di lui.

A quel punto una vacanza non farebbe male, no? Ne è convinta Livia, che vuole portarselo in Provenza convincendolo a prendersi sette giorni di ferie. Mentre manca poco alla partenza tutto cambia, ti pare che poteva filare liscio, stiamo pur sempre in un episodio poliziesco. Vigata è infatti colpita da due avvenimenti, come spesso accade in un caso di Montalbano. Da una parte viene assassinato un tale signor Gambardella, dall’altra vengono uccisi alcuni animali. Il tutto nelle stesse ore. A quel punto Montalbano propone a Livia di rinviare il viaggio, ma lei non sembra per niente intenzionata ad accettare. Ne nasce un’accesa discussione e il cambio di accompagnatore che, come detto, creerà poi non pochi scompensi e attacchi di gelosia.

Nel frattempo le indagini proseguono, al solito il commissario ci si tuffa con tutte le energie, portando alla luce retroscena sempre già inquietanti, sullo sfondo di un estremismo religioso poco consueto a Vigata. Risolto il caso, Salvo deve farsi aiutare all’agente Catarella a risolverne un altro, “Chi è l’accompagnatore misterioso con cui Livia vuole andare in vancanza senza di lui?”.