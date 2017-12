Seth Rogen sarà il giornalista Walter Cronkite in Newsflash di David Gordon Green

Abbiamo visto Stronger (il film con Jake Gyllenhaal sull'attentato della maratona di Boston) alla scorsa Festa del Cnema di Roma e aspettiamo con trepidazione il reboot di Halloween scritto insieme a Danny McBride, due film molto diversi che testimoniano dell'eclettismo di David Gordon Green, che ha diretto, negli anni, anche commedie scorrette, sboccate e un po’ demenziali come Lo spaventapassere e Strafumati. Quest’ultimo aveva fra i protagonisti Seth Rogen, che capitanerà il cast del nuovo progetto del regista, un'opera che sulla carta sembra piuttosto interessante.

Parliamo di Newsflash, che racconterà i segreti e il lavoro della redazione dell'emittente televisiva CBS nei giorni dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Il film sarà incentrato soprattutto sulla figura di Walter Cronkite, l'uomo che comunicò a un paese addolorato e sconvolto la morte del Presidente. Sarà lui il personaggio affidato a Rogen, che verrà affiancato da Mark Ruffalo (nei panni del produttore Don Hewitt) e Bryan Cranston, a cui andrà il ruolo del cattivo di turno: il "capo" Jim Aubrey. David Gordon Green non rivolgerà la sua attenzione, infatti, solo all’omicidio di JFK, ma svelerà anche gli intrighi e i giochi di potere interni al canale.

Se tutto va bene, si girerà in primavera per un'uscita in sala nel mese di novembre, in concidenza con il 55° anniversario della morte di Kennedy (avvenuta il giorno 22 del mese). Tornando a Seth Rogen, che per noi è soprattutto un attore di film da ridere, siamo sicuri che sarà all'altezza del compito affidatogli. La sua performance in Steve Jobs (dov'era l’ingegnere elettronico Steve Wozniac) è una prova della sua capacità di dominare i più disparati registri.