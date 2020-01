News Cinema

A scrivere il progetto penserà Mattson Tomlin- co-sceneggiatore di The Batman.

Seth Rogen e la sua società di produzione Point Grey sono molto vicini all’accordo con la Lionsgate per la realizzazione di un horror intitolato Memetic. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel pubblicata nel 2015 dalla BOOM! e creata da James Tynion IV. Al centro della storia il meme chiamato Good Time Sloth, che diventa immediatamente un fenomeno virale. Il problema è che chiunque è stato esposto al meme nel raggio di dodici ore viene posseduto dall’istinto di uccidere tutti coloro che ne sono invece stati risparmiati. I “mostri” assetati di sangue sono chiamati “Screamers”. Aaron Summer, ragazzo daltonico scopre di essere immune al contagio, si inoltrerà in mezzo alle rovine di una società distrutta dal virus per cercare il suo fidanzato.

Ad adattare Memetic per il grande schermo penserà Mattson Tomlin, sceneggiatore che insieme a Matt Reeves ha scritto il copione di The Batman, l’attesissimo cinecomic della Warner/DC le cui riprese sono appena cominciate.

Continua così all’insegna della versatilità la carriera di produttore di Seth Rogen, uno degli attori comici più apprezzati del nostro tempo. Per il cinema ha realizzato molti dei suoi successi come interprete, da 50 e 50 a Facciamola finita, che ha co-diretto con Evan Goldberg, fidato partner creativo alla Point Grey. È per il piccolo schermo che la società si sta però veramente distinguendo, grazie alla realizzazione di serie di culto quali Preacher e The Boys. Prossimamente vedremo Rogen nel lungometraggio An American Pickle e nello show Invincible.