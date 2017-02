Seth Rogen e Charlize Theron reciteranno insieme nella commedia Flarsky

La nuova commedia di Jonathan Levine (50/50) avrà come protagonista la coppia inedita formata da Seth Rogen, fido collaboratore del regista, e Charlize Theron. La storia originale scritta da Dan Sterling (The Interview) vede un giornalista in crisi professionale e soprattutto depressiva che decide di conquistare la sua antica "fiamma" di gioventù per uscire dal suo stato. Il problema che la ragazza, un tempo la baby-sitter del giornalista stesso, adesso è diventata una delle donne più ricche e potenti al mondo.

Continua così la collaborazione tra Rogen e Levine: insieme hanno infatti già lavorato al già citato 50/50 e successivamente a The Night Before. L'attore, uno dei più prolifici a Hollywood negli ultimi anni, ha in cantiere anche The Disaster Artist, nuovo film da regista di James Franco che racconterà la realizzazione di uno dei film peggiori di tutti i tempi, The Room.

Per la Theron invece il futuro riserva svariati thriller, con una spruzzata (enorme) di action: pochi giorni fa abbiamo dato notizia del prossimo progetto Need to Know, mentre ha già realizzato Fast and Furious 8 e Atomic Blonde di David Leitch (John Wick), dove sarà un agente segreto ma soprattutto un assassino letale.