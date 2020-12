Seth Rogen ceramista coi suoi vasi fa impazzire il web

News Cinema

Seth Rogen da un po' di tempo si dedica alla ceramica e i suoi bizzarri vasi lo portano in tendenza su Twitter.

Abbiamo sempre avuto grandissima simpatia per Seth Rogen, attore, regista, sceneggiatore, produttore, spiritoso e dalla cavernosa e contagiosa risata, convinto amante dell'erba (non quella dei prati). Molti di noi durante questo infelice periodo, costretti a passare più tempo del solito a casa, si sono attrezzati con qualche hobby. E molti attori dipingono, suonano, fanno arte.

Seth Rogen si è messo a costruire vasi, la cui lavorazione e le cui foto condivide su Twitter, dove ha quasi 9 milioni di follower, dichiarando il suo orgoglio per le proprie creazioni.

Non si tratta però di banali vasi da fiori, ma di oggetti coloratissimi e dalle forme un po' bizzarre che hanno ottenuto l'ammirazione dei fan americani, che lo pregano a gran voce di metterli in vendita, magari per beneficenza. Chissà che intenzioni ha il buon Seth: visti i risultati, magari potrebbe pensare a una carriera, se non alternativa, almeno collaterale a quella ufficiale.

I made these vases. pic.twitter.com/doqlmY1pzU — Seth Rogen (@Sethrogen) December 10, 2020