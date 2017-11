Seth Meyers presenterà la serata dei Golden Globe Awards 2018

Ne vedremo delle belle, questo è poco ma è sicuro.

Perché con tutto quello che sta accandendo in America con Trump, e con l'industria hollywoodiana (e non solo) sottosopra per via dello scandalo Weinstein e tutto quel che poi ne è derivato, uno come Seth Meyers messo a condurre la cerimonia di premiazione dei Golden Globe Awards 2018 equivale alla promessa di fuochi d'artificio e battute al vetriolo.

È lui, il titolare di uno dei migliori Late Night shows degli Stati Uniti, l'ex colonna del Saturday Night Live (di cui è stato autore e attore per 13 anni, dal 2001 al 2014), l'uomo scelto dalla Hollywood Foreign Press Association per prendere il posto di un altro tipo senza troppi peli sulla lingua come Ricky Gervais; sarà lui, Meyers, l'host della serata che si terrà il prossimo 7 gennaio. E per il pubblico italiano, che non ha forse eccessiva familiarità col suo nome, sarà un nuovo modo per poterne scoprire o apprezzare il talento.

Per Meyers si tratta del primo impegno ufficialmente collegato a quell'industria cinematografica che comunque ha spesso e volentieri avuto nel mirino della sua comicità: i recenti pezzi del suo show legati agli scandali sessuali ne sono un esempio, come anche il video realizzato lo scorso anno in occasione degli Academy Awards dello scorso anno: intitolato Oscar Bait, prendeva in giro i cliché dei film "da Oscar" in questo modo.