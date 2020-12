Sesso, bugie e videotape: Andie MacDowell e Laura San Giacomo tornano per il sequel

News Cinema

Steven Soderberg ha annunciato che nel cast del seguito di Sesso, bugie e videotape ci saranno Andie McDowell e Laura San Giacomo e ha svelato qualcosa della trama del nuovo film.

Torniamo a parlare di un film molto atteso dai fan di Steven Soderbergh, il sequel di Sesso, bugie e videotape. La notizia di oggi non è solo che il film si farà di sicuro, ma anche che torneranno due componenti del cast originale: Andie MacDowell e Laura San Giacomo, che interpretavano due sorelle, rispettivamente la moglie e l'amante del personaggio di Peter Gallagher. E’ stato lo stesso regista a rivelarlo a Filmmaker Magazine, dicendo: "Quando ho pensato a Sesso, bugie e videotape, mi sono reso conto che ciò che desideravo vedere era un film che raccontasse le due sorelle 30 anni dopo. Una di loro ha un figlio della stessa età che lei aveva nel primo film. Sia Andie che Laura hanno accettato di tornare".

A questo punto si dovrà vedere se in Sesso, bugie e videotape 2 torneranno anche Gallagher e soprattutto James Spader con la sua ossessione per la tecnologia. Della trama del film non sappiamo altro, ma la sceneggiatura è finita, ed è stata scritta da Steven Soderbergh durante il lockdown primaverile.

Uscito nel 1989, Sesso, bugie e videotape ebbe un successo incredibile. Al Festival di Cannes si aggiudicò la Palma d'Oro e il Premio per la Migliore Interpretazione Maschile (andato a James Spader), e fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale.