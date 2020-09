Sessismo e bullismo denunciato alla Weta, realizzatrice degli effetti speciali del Signore degli Anelli

News Cinema

La Weta, dopo il successo ormai molti anni fa de Il Signore degli Anelli, è diventata una delle società leader per gli effetti digitali a Hollywood, arriva ora una spiacevole denuncia di sessismo, bullismo e scambio di pornografia all’interno del posto di lavoro.

Ex dipendenti della Weta, ormai un colosso per la realizzazione degli effetti speciali nel cinema hollywoodiano, hanno denunciato una diffusa cultura deleteria nel posto di lavoro, fra sessismo, scambio di pornografia nella rete intranet e bullismo. È stata avviata un’indagine interna indipendente per verificare queste accuse di “cultura del lavoro deleteria”, per volontà degli azionisti di maggioranza, tra cui Peter Jackson, la moglie Fran Welsh e la sceneggiatrice Philippa Boyens.

L’intervento giunge dopo un’inchiesta di mesi da parte della locale stazione televisiva neozelandese TVNZ, che ha verificato come alcune lamentele siano state ignorate dal management di vertice della società, con tanto di copertura di illeciti. Si parla di molestie, sessismo, bullismo e una mailing list porno attiva almeno dal 2002 al 2015 sulla rete interna.

“C’era una tradizione al tempo chiamata Porn Friday”, secondo quanto dichiarato alla TVNZ da una ex impiegata della Weta. “Ogni venerdì membri dello staff mandavano via email immagini porno a tutto il team. Il primo venerdì in cui lavoravo rimasi stupita, intimidita e a disagio. Potevi chiedere di non riceverle, cosa che feci.”

Sono state segnalate anche alcune accuse di proposte sessuali e in alcuni casi molestie. Alcuni non avrebbero voluto lamentarsi per paura di essere messi in lista nera, anche alla luce della posizione leader della società nell’industria degli effetti speciali. L’azienda ora dichiara che le lamentele “non riflettono la Weta Digital di oggi”, che ci sono oggi delle procedure per supportare lo staff nel rendere pubbliche denunce, che possono essere riportate ai manager e alle risorse umane, anche in forma anonima.

“Non c’è posto per comportamenti inappropriati di ogni tipo all’interno dell’azienda”, aggiungono ufficialmente alla Weta. “Tutte le preoccupazioni sono prese molto seriamente”.